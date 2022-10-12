Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 14 Ekim Cuma günü başlıyor. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) “Sezai Karakoç’a Saygıyla” temasıyla gerçekleştirilecek fuarda; yüzlerce yayınevi ve yazar, on binlerce eser ile panel, konferans ve imza günleri etkinlikleri kitapseverlerle buluşacak. Türk Edebiyatı’nın birbirinden önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek kitap ve kültür fuarı, 23 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

İletişim Başkanı Altun Kahramanmaraş’a Geliyor!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’na katılmak için Kahramanmaraş’a gelecek. Fuarın onur konuğu Prof. Dr. Altun, 14 Ekim Cuma günü saat 11.15’te KAFUM’da gerçekleştirilecek “Bir Kitap Okudum” adlı gençlik buluşmasında ve saat 13.30’da “Küresel Belirsizlik Çağında İstikrarlaştırıcı Güç: Türkiye” konulu konferansta kitapseverlerle buluşacak.