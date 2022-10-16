Hafta sonunu da Fırsat Bilen Vatandaşlar Kitaplarla Buluşmak Üzere kafum’da Düzenlenen Kitap ve Kültür Fuarına Adeta Akın Etti.

Yüzlerce Kişinin Katılım Sağladığı Fuarda Binlerce Eser ve yazarları Kitapseverlerle buluştu.