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Yüzlerce Kişinin Katılım Sağladığı Fuarda Binlerce Eser ve yazarları Kitapseverlerle buluştu.

Hafta sonunu da Fırsat Bilen Vatandaşlar Kitaplarla Buluşmak Üzere kafum’da Düzenlenen Kitap ve Kültür Fuarına Adeta Akın Etti.

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