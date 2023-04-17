Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da kapılarını açan Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı’nda ziyaretçiler, Hakikat Kitabevi’ne yoğun ilgi gösterdi.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bu yıl 34’üncüsü düzenlenen ve 120’den fazla yayınevinin katıldığı Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı açıldı. Türkiye’den bu yıl 3’üncü kez katılım gösteren Gofreebooks websitesi, Hakikat Kitabevi’nin 6 çeşit Boşnakça kitabıyla fuara katıldı. Fuara katılan Hakikat Kitabevi gönüllüsü Tuna Aytan şunları söyledi

Fuarda, İstanbul’da hazırlanan kitapların Appstore ve Google Play’de olan 30 dilde ücretsiz okunmasını sağlayan Gofreebooks uygulamasının tanıtımı da yapıldı.

Skenderija Kültür ve Spor Merkezinde 17 Nisan’a kadar açık kalacak fuarda, birçok yayınevi açtıkları stantlarda kitapseverleri bekliyor. Skenderija Kültür ve Spor Merkezi Müdürü Damir Petrinic, bu yıl "telif hakkı ve özgürlükler" temasıyla fuarı düzenlediklerini ve kitapseverlerin bir araya geldiğini söyledi.