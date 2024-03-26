Bu kapsamda, Saçaklızade Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Muhtar Adayı Ümit Bayrak tamamlamak istediği projeler için yeniden aday olarak hizmet etmeye devam etmek istiyor.

Kahramanmaraş’ın muhtar adaylarından olan Bayrak, mahalle esnafları ve vatandaşlarıyla buluşarak talep ve sorunlarını dinleyip çözüm önerileri sunuyor.

Muhtar Adayı Bayrak, 2019 yerel seçimlerinde göreve geldiğinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek 2024 yerel seçimlerinden sonrada daha gerçekleştirmeyi hedeflediği projeleri paylaştı.