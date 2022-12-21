Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokak'ta çuval imalatı yapılan tek katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.