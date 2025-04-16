Projeye katkı sağlayan isimler arasında İpek Şekerciler, Nur Saruhanoğulları, Özge Özgenç, Meral Özgenç, Tuğçe Aziz, Özge Vural Toy ve Gözde Kahveci bulunuyor.

Umut Elleri Derneği Başkanı Büşra Çiftaslan, proje kapsamında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“6 Şubat depremleri sonrası Öztürk Köyü’ndeki ilkokulumuz ne yazık ki ağır hasar aldı. Bizler de Umut Elleri Derneği olarak bir köy okulu seferberliği başlattık. Bu projede bizlere en büyük desteği sağlayan Kahramanmaraşlı iş insanı Mustafa Yalçın’a, iş ortağına ve gönüllü elçimiz sevgili Özge Vural’a çok teşekkür ediyoruz. Onların vesilesiyle İstanbul ve Ankara’dan pek çok gönüllü buraya geldi.”

Yeni köy okulu projesi, depremin ardından yaralarını sarmaya çalışan bölge halkına hem umut hem de güçlü bir geleceğe adım atma fırsatı sunuyor.

Eğitim seferberliğiyle bölgedeki çocukların, yeniden nitelikli bir eğitimle buluşması hedefleniyor.