O Gece Yaşanan Depremin Hemen Ardından Kente Gelen Ünal Koordinasyonun Sağlanması İçin Hızlı Bir Aksiyon Alırken Desteklerin Şehre Ulaşması Noktasında Da Büyük Bir Çaba Sarf Etmişti. Gece gündüz hemşehrileri için çalışan ve deprem zamanı böyle bir zamanda uyumak bize haram diyerek yoğun çaba sarfeden Ünal, depremzedelerin acılarına ortak oldu.

Deprem Sonrasında Da Kahramanmaraş Halkını Bir Dakika Bile Olsa Yalnız Bırakmayan Ünal Hem Vatandaşların İhtiyaçlarını İlgililere Ulaştırdı Hem de Hayatını Kaybeden Depremzedelerin Aileleriyle Acılarını Paylaştı.