Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yaptığı ortak çalışmalarla şehre yeni projeler kazandırmayı sürdürüyor.

Birleşik Krallık tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Erken İyileşme İçin İstihdam, Mesleki Eğitim ve Sosyal Hizmetler Yoluyla Yetersiz Hizmet Alan Gruplara Yardım Etme’ projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne hibe edilen sosyal hizmet aracı, yol süpürme aracı ve katı atık konteynerlerinin teslimi gerçekleştirildi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’un katılımıyla gerçekleştirilen teslim programında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, destekleri için UNDP ve TBB’ye teşekkür etti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “UNDP olarak Kahramanmaraş’ın yanındayız. Deprem sonrası yeniden toparlanma için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kahramanmaraş için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

