UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda “Edebiyat Şehri” unvanını alan Türkiye’nin ilk ve tek şehri olan Kahramanmaraş, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapsamlı tanıtım programıyla kültürel mirasını ve gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa siyaset, akademi, kültür-sanat ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği tebrik mesajı da katılımcılarla paylaşıldı.

Türk edebiyatına yön veren Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve Rasim Özdenören gibi önemli isimlerin yetiştiği Kahramanmaraş’ın UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” olarak tescillenmesinin, Türkiye’nin kültürel birikiminin uluslararası alanda önemli bir başarısı olduğu vurgulandı.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO üyeliğinin Kahramanmaraş için yalnızca bir unvan olmadığını, aynı zamanda kültür, turizm, eğitim, yayıncılık ve yaratıcı endüstriler açısından yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. Ersoy, Bakanlık olarak şehirlerin kültürel potansiyelini uluslararası alanda daha görünür hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise UNESCO Edebiyat Şehri unvanının şehrin kültürel hafızasının ve edebi mirasının dünya çapında tescillenmesi anlamına geldiğini söyledi. Görgel, bu başarının kültürel bir kazanımın ötesinde, şehrin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu ifade ederek, edebiyat müzeleri, kütüphaneler, kültür rotaları ve sanat projeleriyle Kahramanmaraş’ı dünyanın sayılı edebiyat şehirlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Etkinlikte ayrıca UNESCO süreci, kültürel diplomasi çalışmaları, uluslararası iş birlikleri ve edebiyat turizmine yönelik projeler hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Şehrin kültür ekonomisine sağlayacağı katkılar ve dünya edebiyat şehirleriyle kurulacak ilişkiler de programın önemli başlıkları arasında yer aldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen program, Kahramanmaraş’ın UNESCO Edebiyat Şehri kimliğiyle dünya kültür haritasındaki yerini daha da güçlendireceği mesajıyla sona erdi.