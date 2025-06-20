Eğitimden sanata, spordan kültüre geniş bir yelpazede sunduğu desteklerle gençlerin gelişimine ve potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koymalarına olanak tanıyan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 21 ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin son tekrarlarını keyifli hale getirmeleri için açık hava reklam alanlarını sınavlara yönelik kısa ve öz bilgi notlarıyla donattı.

Türkçeden matematik ve fen bilimlerine, geometriden sosyal bilgilere kadar birçok dersten özenle seçilen kritik konu başlıkları, üniversite adaylarının günlük yaşamlarında sıklıkla karşılaştıkları noktalara yerleştirildi.

Panolarda yer alan içeriklerle birlikte sınava girecek öğrenciler, günlük hayatlarında sıkça geçtikleri noktalarda bu bilgi notlarıyla karşılaşarak, unuttukları formülleri ve önemli kuralları hızlıca gözden geçirebiliyor.

Özellikle sınav öncesi son tekrarlar için pratik bir kaynak sunan bu uygulama, zaman yönetimi açısından da avantaj sağlıyor. SS

Görsel öğrenmenin bilgi kalıcılığını da unutmayan Büyükşehir Belediyesinin bu projesi ile öğrencilerin bilgileri daha kolay hatırlamasına yardımcı olunuyor.