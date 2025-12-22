YÖK’ten Yükseköğretimde Yeni Model Hamlesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, lisans eğitim süresinin 4 yıldan 3 yıla indirilmesine yönelik çalışmaların üniversitelerle iş birliği içinde sürdüğünü belirterek, düzenlemenin en kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin (FSMVÜ) Topkapı Yerleşkesi’ni ziyaret eden Özvar, senato toplantısında konuştu. YÖK Başkanı Özvar, Türkiye genelinde 208 üniversitenin faaliyet gösterdiğini, bunlardan 79’unun vakıf üniversitesi statüsünde olduğunu hatırlattı. Tüm üniversitelere eşit mesafede durduklarını vurgulayan Özvar, “2030’a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu” çerçevesinde kapsamlı bir dönüşüm süreci yürüttüklerini ifade etti.

Lisans eğitim süresinin kısaltılmasına ilişkin tartışmalara da açıklık getiren Özvar, yeni modelin eğitim kalitesini düşürmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sekiz yarıyıllık eğitimin dört yılda değil, üç yılda tamamlanmasını sağlayacak bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Ders sayısı ya da kredi yükü azalmayacak. Ama öğrencilerimiz daha kısa sürede hayata atılabilecek, üniversiteler de zamanı daha verimli kullanacak.” YKS ve LGS’de Yeni Dönem: Sınav Soru Sitemi Değişiyor! İçeriği Görüntüle

Öğrencilere ve Üniversitelere Çifte Kazanç

Özvar, bu sistemle öğrencilerin zaman ve maliyet açısından önemli avantajlar elde edeceğini, üniversitelerin ise akademik planlamada daha esnek bir yapıya kavuşacağını dile getirdi. Modelin dünyada pek çok ülkede uygulandığını belirten Özvar, Türkiye’de de bazı vakıf üniversitelerinde benzer denemelerin yapıldığını hatırlattı.

İkinci Öğretim Kalktı, Yeni Programlar Geliyor

YÖK Başkanı Özvar, ikinci öğretim programlarının kaldırılmasıyla üniversitelerde ciddi bir zaman ve kaynak boşluğu oluştuğunu belirterek, mezunlarına istihdam imkânı sunamayan programların da sistemden çıkarıldığını söyledi. Üniversitelerden bu tür programları açma ısrarından vazgeçmelerini beklediklerini ifade etti.

Yapay Zekâ ve Bilişim Odaklı Bölümler Artıyor

Özvar ayrıca, çağın ihtiyaçlarına uygun olarak yapay zekâ ve bilişim temelli programların hızla artırıldığını açıkladı. Son üç yılda yaklaşık 20 yeni programın sisteme dahil edildiğini belirten Özvar, bu programların büyük bölümünün devlet üniversitelerinde açıldığını kaydetti.