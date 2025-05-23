Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Mehmet Serdar Sulukahya, Beşiktaş’taki evinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Tarık Akan, Fatma Girik ve Ahu Tuğba gibi birçok usta isimle aynı filmlerde rol alan 60 yaşındaki oyuncu, uzun süredir Hollanda’da yaşamını sürdürüyor, zaman zaman İstanbul’a gelerek Beşiktaş’taki evinde kalıyordu.

Sosyal Medyada Tanıştığı Kadını Eve Davet Etti, Sonu Feci Bitti

İddialara göre Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medya üzerinden tanıştığı Fatma Gülsüm P. adlı kadını evine davet etti. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve kadın, Sulukahya’yı mutfaktan aldığı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sürünerek Yardım İstedi, Ancak Kurtarılamadı

Ağır yaralanan oyuncu, sürünerek alt katta bulunan komşusunun kapısını çaldı ve yardım istedi. Komşunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Serdar Sulukahya, hemen ameliyata alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beşiktaş Polisi Şüpheliyi Kısa Sürede Yakaladı

Olay sonrası harekete geçen Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, kadının binadan ayrıldıktan sonra bir taksiye binerek uzaklaştığı tespit edildi. Yapılan operasyonla, şüpheli Fatma Gülsüm P., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı.

"Cinsel Saldırı Girişimi Oldu" İddiasında Bulundu

Gözaltına alınan kadın, ilk ifadesinde Mehmet Serdar Sulukahya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını, bu yüzden mutfağa gidip bıçağı aldığını ve kendisini korumak amacıyla bıçakladığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Gülsüm P. hakkında adli süreç başlatıldı.