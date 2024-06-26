Ünlü stratejist Abdullah Çiftçi, kendi YouTube kanalında dünya üzerinde meydana gelen kritik olayları yorumlamaya devam ediyor.

Çiftçi, yaptığı son paylaşımda dünya genelindeki gelişmelere dikkat çekerek, Üçüncü Dünya Savaşı'nın artık konuşulmaya başlandığını dile getirdi.

Abdullah Çiftçi, özellikle son dönemde yaşanan siyasi ve ekonomik gerilimlerin küresel çapta ciddi etkiler yaratabileceğini vurguladı.

Stratejist Çiftçi, dünya genelinde artan askeri hareketlilik ve ekonomik krizlerin, ülkeler arasındaki tansiyonu yükselttiğini belirtti.

Çiftçi, "Özellikle büyük devletlerin güç gösterileri ve karşılıklı tehditler, dünya barışını tehlikeye atıyor. Tarih boyunca bu tür gelişmeler, büyük savaşların habercisi olmuştur," dedi.

Abdullah Çiftçi, izleyicilerine sağduyulu ve bilinçli olmaları konusunda çağrıda bulunarak, "Dünya, her zamankinden daha kırılgan bir dönemden geçiyor. Barış ve istikrar için uluslararası iş birliğinin önemi büyük," diye ekledi.

Çiftçi'nin bu açıklamaları, izleyicileri tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Ünlü stratejist, dünya genelindeki olayları yakından takip etmeye ve bu konularda bilgilendirici paylaşımlar yapmaya devam edeceğini belirtti.