İstanbul’un Sarıyer ilçesinde meydana gelen olayda, müzik dünyasının tanınan isimlerinden yapımcı Erol Köse yaşamını yitirdi. Maslak’ta bulunan bir rezidansta 16. kattan düştüğü belirlenen Köse’nin ölümü, “şüpheli” olarak kayıtlara geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Köse’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yerinde İnceleme Yapıldı

Polis ekipleri olayın yaşandığı rezidansta detaylı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve deliller tek tek değerlendirilmeye alınırken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair netlik henüz sağlanamadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

İntihar mı Kaza mı

Soruşturma kapsamında Köse’nin düşüşünün nedeni araştırılıyor. Olayın intihar, kaza ya da başka bir müdahale sonucu gerçekleşip gerçekleşmediği yapılacak incelemeler ve otopsi raporuyla netleşecek.

Yakın Çevresinden Dikkat Çeken İddialar

Köse’nin çevresinden bazı isimler, son dönemde psikolojik ve sağlık sorunları yaşadığına yönelik iddialarda bulundu. Ayrıca yaklaşık üç aydır evden çıkmadığı öne sürüldü.

Ancak bu bilgilerin resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olay sırasında Köse ile aynı evde bulunduğu öğrenilen bir kişinin ifadesine başvuruldu. İfadede, Köse’nin yalnız kaldığı sırada olayın yaşandığı değerlendirildi.

Erol Köse Kimdir

1965 Elazığ doğumlu olan Erol Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuydu. Daha sonra müzik sektörüne yönelen Köse, kurduğu yapım şirketiyle birçok sanatçının kariyerinde önemli rol oynadı.

Aynı zamanda televizyon programlarında yorumculuk yaparak geniş kitleler tarafından tanındı.

Soruşturma Sürüyor

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve elde edilecek bulgular doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.