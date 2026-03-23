Hava Dalgalanmaları Hastalıkları Tetikledi

Kahramanmaraş’ta bir gün güneşli, ertesi gün yağışlı seyreden hava koşulları, vatandaşların sağlığını olumsuz etkiledi. Mevsim geçişinin etkisiyle birlikte özellikle üst solunum yolu hastalıklarında gözle görülür bir artış yaşandı.

Sağlık kuruluşlarına başvuruların arttığı bu süreçte, vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirecek yöntemlere yöneldiği dikkat çekti.

Kelle Paça Yeniden Gündemde

Hastalıkların artmasıyla birlikte Kahramanmaraş mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden kelle paça çorbasına olan ilgi de yükseldi.

Kemik ve iliklerle uzun süre kaynatılarak hazırlanan bu geleneksel çorba, yüksek besin değeri sayesinde özellikle kış ve mevsim geçişlerinde tercih ediliyor.

Vatandaşlar, doğal ve şifa kaynağı olarak gördükleri bu ürünü tüketerek hastalıklara karşı korunmaya çalışıyor.

Esnaf Yoğun Talepten Memnun

Kentte faaliyet gösteren esnaflar, son günlerde kelle paça satışlarında ciddi bir artış yaşandığını belirtiyor.

Özellikle akşam saatlerinde yoğunluk yaşandığını ifade eden esnaflar, vatandaşların hem korunmak hem de hastalık sürecini daha hızlı atlatmak için bu tür ürünlere yöneldiğini dile getiriyor.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Uzmanlar ise mevsim geçişlerinde yalnızca tek bir gıdaya bağlı kalınmaması gerektiğini vurguluyor.

Dengeli ve düzenli beslenmenin bağışıklık sistemi için hayati önem taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, doğal ve besleyici gıdaların tüketilmesini öneriyor.

Kahramanmaraş’ta Sağlık İçin Yeni Alışkanlık

Hava koşullarındaki dalgalanmanın devam ettiği kentte, vatandaşların beslenme alışkanlıklarına daha fazla dikkat ettiği gözlemleniyor.

Geleneksel lezzetler ise bu süreçte hem sofraların hem de sağlıklı yaşam arayışının önemli bir parçası haline geliyor.