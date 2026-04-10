Soruşturmada Dikkat Çeken Rakamlar

Fatih Dönmez, basın mensuplarıyla yaptığı bilgilendirme toplantısında soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı.

Dönmez’in verdiği bilgilere göre:

  • 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı
  • 219 kişinin Adli Tıp süreci tamamlandı
  • 169 şüphelide esrar ve kokain tespit edildi

32 Şüpheli Tutuklu

Soruşturma kapsamında:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
  • 32 şüphelinin tutukluluğu devam ediyor

Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

“Torbacı” Operasyonlarında 400 Gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

Son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda:

  • 400 şüpheli yakalandı

Bu operasyonlarla uyuşturucu arzının kesilmesi hedefleniyor.

Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonlar Sürüyor

Başsavcı Dönmez, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalara da değindi.

Açıklamada, çok sayıda şüpheli hakkında kamu davası açıldığı ve önemli operasyonların sürdüğü ifade edildi.

Çocukları Hedef Alan Suçlara Dikkat

Dönmez, suç örgütlerinin özellikle gençleri hedef aldığına dikkat çekerek, bu kapsamda cezaların artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Mücadele Kararlılıkla Devam Edecek

Yetkililer, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.