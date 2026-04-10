Soruşturmada Dikkat Çeken Rakamlar
Fatih Dönmez, basın mensuplarıyla yaptığı bilgilendirme toplantısında soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı.
Dönmez’in verdiği bilgilere göre:
- 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı
- 219 kişinin Adli Tıp süreci tamamlandı
- 169 şüphelide esrar ve kokain tespit edildi
32 Şüpheli Tutuklu
Soruşturma kapsamında:
- 32 şüphelinin tutukluluğu devam ediyor
Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
“Torbacı” Operasyonlarında 400 Gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.
Son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda:
- 400 şüpheli yakalandı
Bu operasyonlarla uyuşturucu arzının kesilmesi hedefleniyor.
Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonlar Sürüyor
Başsavcı Dönmez, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalara da değindi.
Açıklamada, çok sayıda şüpheli hakkında kamu davası açıldığı ve önemli operasyonların sürdüğü ifade edildi.
Çocukları Hedef Alan Suçlara Dikkat
Dönmez, suç örgütlerinin özellikle gençleri hedef aldığına dikkat çekerek, bu kapsamda cezaların artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Mücadele Kararlılıkla Devam Edecek
Yetkililer, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.