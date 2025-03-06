Bayram ve Salman Şen, kas erimesine yol açan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele ediyor.

Küçük yaşlarından beri adım adım zorlaşan bir hayatla yüzleşen bu iki evlat, şimdi yaşamlarına tutunabilmek için yardım eli bekliyor.

Bayram ve Salman’ın hayalleri büyük; ama önlerinde aşmaları gereken bir engel var: DMD.

Anne Deniz Şen ve baba Hüseyin Şen çocuklarının tedavi olabilmesi için tüm kapıları çalıyor, ancak bu zorlu süreçte maddi destek büyük önem taşıyor.

Bayram ve Salman, güçlü kalmak için yalnızca sevdiklerinin sevgisine değil, toplumun desteğine de ihtiyaç duyuyor.

Bu iki kahramanın ellerinden tutmak, onların hayata tutunmasına destek olmak isteyenler için yardım kampanyası başlatıldı, Unutmayalım, küçük bir destek, büyük bir umut olabilir!