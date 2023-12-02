Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Kütüphane Söyleşileri, birbirinden değerli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen okur – yazar buluşmalarıyla noktalandı.

Kütüphane Söyleşileri kapsamında halk kütüphanelerinde gerçekleştirilen söyleşilerde; Eğitimci – Yazar Erdoğan Aydoğan, Araştırmacı – Yazar Serdar Yakar, Şair – Yazar Selma Dolgun, Şair – Yazar Tayyip Atmaca, Yazar Zekeriya Çakabey, Eğitimci – Yazar Yasin Mortaş, Yazar Dilek Eker Özyurt, Yazar Vedat Ali Kızıltepe, KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Poyraz, Eğitimci – Yazar Ahmet Baki Yerli, Şair – Yazar Ramazan Avcı ve Araştırmacı – Yazar Ali Avgın, edebiyatseverlere seslendi. Söyleşilerde usta kalemler; Kahramanmaraş’ta edebiyat, nasıl okur yazarız, depremle barışık yaşamak mümkün mü ve divan şiiri gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele aldı.

Söyleşilerin çok verimli geçtiğini ve kişisel gelişimlerine önemli katkı sağladığını belirten edebiyatseverler, Büyükşehir Belediyesi ile şair ve yazarlara teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çeşitli kültür sanat etkinliklerinin vatandaşlarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.