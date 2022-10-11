Açılışa Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Celalettin Güvenç, İl Valisi Ömer Faruk Coşkun’un Eşi Sevilay Coşku, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Sekiz adet el yazması Hilye-i Şerif ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) insanlığa ışık tutan vasıflarının anlatıldığı bir ürün kataloğunun yer aldığı sergi, 10-14 Ekim tarihlerinde Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Sergi Salonu’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, sergi hakkında bilgi verdi.