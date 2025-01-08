Kahramanmaraş’ta İstiklal Üniversitesi, uygulamalı programlarla öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı’nın katkı ve iş birliği ile bir program düzenlendi.

Karacasu kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri balık işleme tekniklerini ve farklı pişirme yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Gastronomi öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar deniz ürünlerinin doğru işlenmesi ve sağlıklı pişirme yöntemleri hakkında bilgi edindi. Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte, hem teorik hem de pratik bilgiler paylaşıldı.

Katılımcılara balıkların temizlenmesi, filetolama teknikleri ve çeşitli pişirme yöntemleri tanıtıldı. Öğrenciler, hazırladıkları yemekleri sergileyerek hünerlerini gösterdi.

Etkinliğe; İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Cihan Canbolat, İstiklal Üniversitesi akademik personelleri, fakülte öğrencileri ve basın mensupları katılım sağladı.