Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda; gözaltına alınan F.D., M.K., D.D., Y.K., M.K. ve Ş.P. isimli 6 şüphelinin üzerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ile 94 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 15 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 69,50 gr Metamfetamin, 12,55 gr Bonzai, 9,06 gr Esrar, 43 adet Ecstasy, Captagon, 15 Sentetik ecza, 6 kök Hint Keneviri ele geçirilmiş olup;

Şüpheli şahıslar çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır.