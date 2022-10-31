Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden Kahramanmaraş’a uyuşturucu sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine Gaziantep yolu şehir girişinde uyuşturucu kuryelerine yapılan operasyonda; E.K., M.A.Y., M.B., Ş.P., M.B., F.Ş. ve H.T.S. yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin aracında gerçekleştirilen aramada 4872 adet satışı yetkili makamların iznine bağlı sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Emniyette işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen E.K., M.A.Y., M.B., Ş.P., M.B.,F.Ş. ve H.T.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.