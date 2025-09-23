Uzak Şehir 31. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

AyNA Yapım imzalı, başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı dizinin 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda en dikkat çeken gelişme, Boran’ın yaşadığı gerçeğinin ortaya çıkması oldu.

Cihan’ın “Boran yaşıyor, ben öldüm” sözleri fragmana damga vurdu. Bu ifadeler, Alya ve Cihan’ın ilişkisini derinden sarsacak olayların habercisi olarak yorumlandı.

Cihan’ın Çarpıcı Sözleri Nefes Kesti

Fragmanda Cihan şu sözleriyle izleyenleri şaşırttı:

“Ben ona rahmet okudum. Cihan’a baba oldum, Alya’ya koca oldum. Ben o artık benim helalim oldu diye düşünmeye başladım. Boran yaşıyor. Ben öldüm.”

Bu sahne, sosyal medyada da gündem oldu.

Alya ve Cihan’ın Aşkı Sarsılıyor mu?

Fragmanda Alya’nın gözyaşları dikkat çekti. Cihan’a sarılarak “Dönmüşsün” diyen Alya, aralarındaki soğukluğu fark ediyor.

Öte yandan Sadakat’in “Geçmişin gölgesi uzun. Üstünden atlayamazsınız.” sözleri, önümüzdeki bölümde yeni krizlerin yaşanacağının ipuçlarını verdi.

Boran Gerçeği Ortaya Çıkıyor!

Uzak Şehir’in 31. bölüm fragmanında en sarsıcı detay, Boran’ın yaşadığının öğrenilmesi oldu. Alya, bu gerçeği duyduktan sonra Cihan’dan hesap soracak.

Uzak Şehir 31. Bölüm Ne Zaman?

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2025, Pazartesi

Saat: 20.00

Kanal: Kanal D

Uzak Şehir 31. bölüm fragmanı, Alya ve Cihan’ın aşkının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacağının sinyallerini verdi. Boran’ın dönüşü ise sadece çiftin değil, tüm kasabanın kaderini değiştirecek.