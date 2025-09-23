Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Filistin meselesini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı" na katıldı.

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adımın ve izleyen girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini, hızlandırmasını diliyorum. Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Bu salondaki katılım, bunun en güzel ispatıdır." diyerek sözlerine başladı.

Erdoğan Gazze' de büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirterek Filistin topraklarının özgür olması gerektiğine değindi. Sözlerini "Ve son olarak, artık ateşkes ilan edilmelidir. Ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor. Gazze, Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır ve Filistinlilere aittir." diyerek noktaladı.

Fransa, Monako, Belçika, Lüksemburg ve Malta; Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurdu

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Macron, "Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi.

Monako Prensi 2. Albert 2. Albert, "Bugün, İsrail'in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin'i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz." dedi.

Belçika'nın her zaman iki devletli çözümü savunduğunu ve New York Bildirgesi'nin imzacıları arasına katılarak bu kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini belirten De Wever, "Belçika, Filistin Devleti'nin tanındığını duyuran ülkeler grubuna katılarak bugün dünyaya güçlü bir siyasi ve diplomatik mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.

Lüksemburg'un barışın bir parçası olarak konferansta bulunduğunu ifade eden Frieden, "Lüksemburg'un bugünden itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan ediyorum." dedi.

Malta Başbakanı Abela, konuşmasının hemen başında, "Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir." dedi.

Norveç Başbakanı ise, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konferansta yer almasına izin verilmemesini "adaletsizlik" şeklinde değerlendirdi ve toplantının Filistin Devleti'nin tanınması açısından "tarihi bir zirve" olduğunu belirtti.

80. BM Genel Kurulu dünya liderlerini bir araya getirecek

80.BM Genel Kurulu için güvenlik önlemleri had safhada

23-29 Eylül'de "Birlikte daha iyi: Barış, kalkınma ve insan hakları için 80 yıl ve daha fazlası" temasıyla düzenlenecek ve New York'ta gerçekleşecek olan 80. BM Genel Kurulu için geniş güvenlik önlemleri de alındı.

Ülkenin en büyük polis gücünü oluşturan New York Polis Departmanına (NYPD) bağlı binlerce polisin yanı sıra çok sayıda devlet başkanının güvenliği ile ilgili olarak ABD Gizli Servisi de yoğun mesai yapıyor.