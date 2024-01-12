Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı hasarın ardından bölgede enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları hızla sürerken, uzmanlar çalışmaların sağlık açısından oluşturabileceği risklere dikkat çekiyor.

Deprem sonrasında ortaya çıkan tozun solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabileceğini belirten uzmanlar yıkımın büyük olduğu şehirlerde yaşayanlar için asbest en büyük tehlikeler arasında. Enkaz tozu sonu kansere varabilecek hastalıklara neden olabiliyor.

Deprem bölgesinde solunum semptomlarının arttığını söyleyen Özel Markasi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hanifi Dağoğlu Konuyla ilgili Aksu Haber’e bilgiler verdi.