Günlük hayatta arkadaş veya eş dost tavsiyesiyle baş ağrısı, kas ağrısı ve ateş gibi şikâyetlerde sıkça başvurulan ağrı kesicilerin bilinçsiz kullanımı, ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Uzmanlar, özellikle reçetesiz ve kontrolsüz ilaç kullanımının kısa vadede rahatlama sağlasa da uzun vadede hayati riskler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre vatandaşların en sık yaptığı hataların başında, önerilen dozun üzerinde ilaç kullanımı ve aynı etken maddeyi içeren farklı ilaçların birlikte alınması geliyor. Bu durum, vücutta toksik etki oluşturarak organlara zarar verebiliyor.

Ağrı kesicilerin bilinçsiz kullanımı en çok mide ve bağırsak sistemini etkiliyor. Uzun süreli kullanımda mide duvarı zayıflayarak gastrit, ülser ve hatta mide kanaması riski ortaya çıkabiliyor.

Özellikle yüksek dozda ve uzun süre kullanılan ağrı kesiciler, böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebiliyor. Bu durum zamanla böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebiliyor. Karaciğer üzerinde de toksik etki oluşturan ilaçlar, ciddi karaciğer hasarına yol açabiliyor.

Bazı ağrı kesiciler, tansiyonun yükselmesine ve kalp-damar hastalıklarının tetiklenmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olan bireylerin mutlaka doktor kontrolünde ilaç kullanması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre bilinçsiz ilaç kullanımı, altta yatan hastalığın belirtilerini geçici olarak baskılayarak tanının gecikmesine neden olabiliyor. Bu da hastalığın ilerlemesine yol açabiliyor.

Sağlık uzmanları, ağrı kesicilerin mutlaka doktor önerisiyle ve doğru dozda kullanılması gerektiğini belirterek şu uyarılarda bulunuyor:

Aynı etken maddeyi içeren ilaçlar birlikte kullanılmamalı,

Uzun süreli kullanımda mutlaka doktora başvurulmalı,

Kronik hastalığı olanlar ilaç kullanmadan önce uzman görüşü almalı..

Bilinçsiz ilaç kullanımının ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken uzmanlar, toplumda bu konuda farkındalığın artırılması gerektiğini ifade ediyor.