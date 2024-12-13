Asrın Felaketi 6 Şubat depremlerinde zarar gören yolları yeniden imar ederek hem depremin izlerini silen hem de ilçesinin yaşanılabilirliğini çok daha yukarı çıkarmayı hedefleyen Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, başlattığı ‘Asfalt Seferberliği’ni tüm hızıyla sürdürüyor.

Vatandaşların da takdirini kazanan ‘Asfalt Seferberliği’ ile Onikişubat’ın en işlek ve en yoğun kullanılan yolları sıcak asfaltla kaplanıyor, uzun ömürlü ve yüksek standartlı yollar inşa ediliyor.

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Vadi Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu sıcak asfalt talebine yönelik çözümleri planlı bir şekilde hayata geçirdi.

Sadece Vadi Mahallesi’nde değil, ilçe genelinde 2024 yılı için belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla gece gündüz çalışan ekipler, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak projelere öncelik veriyor.

Bu kapsamda belediye ekipleri, Vadi Mahallesi’nin 97004, 97005, 97013, 97017 ve 97024’üncü sokaklarının modernize edilmesi ve güvenlik standartlarının yükseltilmesi için büyük bir özveriyle çalışırken, mahalle sakinlerinin de yakından takip ettiği çalışmalar, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

“Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız”

Konuyla ilgili açıklama yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, şu ifadelerde bulundu; “Belediye olarak altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden çevre düzenlemelerine kadar her alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Halkımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak adına planladığımız tüm projeleri hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Asfalt Seferberliği programımız da bu hedeflerin önemli bir parçasıdır. İlçemizin her bir noktasında vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artıracak projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vadi Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarımız bu kapsamda önemli bir adım. Sokaklarımızı daha modern, güvenli ve dayanıklı hale getiriyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde mahalle sakinlerimiz, yıllarca sorunsuz bir şekilde bu yolları kullanabilecek.