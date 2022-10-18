Vali Coşkun mesajında, ‘Demokrasimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız; seçilmiş oldukları köy ve mahallelerindeki ihtiyaç ve talepleri tespit ederek, yapılacak olan kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesinde önemli bir görevi üstlenmektedirler.

Vatandaşlarımızla devlet kurumlarımız arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımız, şehrimizin her alanda gelişmesi ve kalkınması için özverili bir şekilde çalışmalarını yürütmektedirler. Bizler de bu anlamda ilimizde görev yapan kıymetli muhtarlarımızla sürekli olarak bir araya gelerek, vatandaşımızın sorunlarına ve taleplerine ortak çözümler üretmek için gayret gösteriyoruz.

Böylesine önemli bir görevi icra eden, demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Günü'nü” tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.‘dedi.