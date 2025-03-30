Vali Ünlüer, Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yaptığı ziyarette

kıymetli büyüklerimize karanfil takdim edip bayramlarını kutlarken, onlarla samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında duygularını dile getiren Vali Ünlüer, “Büyüklerimiz, geçmişten günümüze uzanan en değerli köprülerimizdir. Milli ve manevi değerlerimizi nesilden nesile aktaran, hayat tecrübeleriyle bizlere ışık tutan kıymetli çınarlarımızı hiçbir zaman unutmuyor, her daim yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Ramazan Bayramı vesilesiyle burada bulunarak onların hayır dualarını almak bizim için büyük bir mutluluk. Tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve bereket dolu bir ömür diliyorum.” dedi.

Huzurevi sakinleri ise bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yansıtan bu anlamlı ziyaret dolayısıyla Vali Ünlüer’e teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Vali Ünlüer’e ziyaretinde, 2.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt eşlik etti.