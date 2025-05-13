Vali Ünlüer başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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Toplantıda, Kahramanmaraş genelinde konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların kalıcı konutlara geçiş süreci ve tahliye planları değerlendirildi.

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Vali Ünlüer, sürecin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet vermeden tamamlanmasının önemine vurgu yaparak, ilgili kurumlarımızın koordinasyon içinde hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

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Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığı toplantı, koordinasyon gerektiren konuların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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