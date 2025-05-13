Vali Ünlüer başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda, Kahramanmaraş genelinde konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların kalıcı konutlara geçiş süreci ve tahliye planları değerlendirildi.
Vali Ünlüer, sürecin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet vermeden tamamlanmasının önemine vurgu yaparak, ilgili kurumlarımızın koordinasyon içinde hareket etmeleri gerektiğini belirtti.
Kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığı toplantı, koordinasyon gerektiren konuların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.