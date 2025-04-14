Kahramanmaraş’ta şehrin altyapısını yenilemeye yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalar, AFAD İl Müdürlüğü’nde Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ve kamu kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda ele alındı.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Ünlüer, altyapı konusunun şehirde uzun süredir gündemde olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda önemli adımlar attığını ifade eden Vali Ünlüer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Amacımız, tüm yatırımcı kuruluşlarımızla birlikte bu süreci vatandaşımızı sıkmadan, sorun yaşatmadan tamamlamak. Kuracağımız mekanizmayla, altyapı hizmetlerini hızlı ve sorunsuz şekilde sunmayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.