Kahramanmaraş'ta içme suyu sorununa kalıcı bir çözüm getirecek önemli bir adım atıldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kılavuzlu İçmesuyu İletim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Fırat Görgel, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Kılavuzlu İçmesuyu İletim Merkezi'nde 1 Ağustos’ta testlere başlayacaklarını duyurdu. Başkan Görgel, çalışmaların son durumu hakkında Vali Ünlüer'e bilgi verdiğini belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla Kılavuzlu Barajı'ndan Ayvalı Arıtma Tesisi'ne su aktarımı sağlanacak. Bu sayede, tesisten beslenen mahallelerde yaşanan su yetersizliği sorununun tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İncelemeler sonrası Aksu Habere özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer şu ifadelere yer verdi.