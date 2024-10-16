Şehrin önemli isimleri, Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca ve teknik ekiple bir araya gelerek, kulübün geleceği, ihtiyaçları ve geliştirilmesi gereken alanlar üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Ziyaret sırasında, Vali Mükerrem Ünlüer öncülüğünde sporun şehrin gençleri üzerindeki olumlu etkileri ve spor altyapısının geliştirilmesi üzerine görüşler paylaşıldı. Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, sporun toplumsal barışa katkısına dikkat çekerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, belediyenin spor faaliyetlerine desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Program, spor tesislerinin gezilmesiyle sona erdi. Bu buluşma, Kahramanmaraş’ın sporuna verilen önemi ve İstiklalspor’a olan desteği bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca, spor altyapısının gelişimi için atılacak adımların değerlendirildiği bu toplantı, kulübün geleceği adına olumlu bir atmosfer oluşturdu.