İlk olarak Kavlaklı Jandarma Karakolu’nu ziyaret eden Vali Ünlüer, jandarma personelinin bayramını kutladı. Ardından Kayseri Yolu Polis Uygulama Noktası’na giderek emniyet mensuplarıyla bayramlaştı. Yol kontrol noktasında sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.

Güvenlik güçlerine özverili çalışmaları için teşekkür eden Vali Ünlüer, “Sizler, vatandaşlarımızın huzuru için bayramda dahi fedakârca görev yapıyorsunuz. Sayenizde halkımız bayramlarını güven içinde geçiriyor,” dedi.

7/24 görev başında olan tüm emniyet ve jandarma personeline teşekkür eden Ünlüer, kolaylıklar dileyerek ziyaretlerini tamamladı.