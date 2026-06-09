Gerçekleşen ziyarette ceza infaz kurumlarında görev yapan personelle bir araya gelen Vali Ünlüer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ceza infaz hizmetlerinin etkin, düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesinde büyük sorumluluk üstlenen personelin önemli bir görev icra ettiğini belirten Vali Ünlüer, tüm ceza infaz personelinin 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü’nü kutladı.



Vali Ünlüer, özveriyle görev yapan personele çalışmalarında başarılar dileyerek kamu düzeni ve güvenliğine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.