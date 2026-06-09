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Gerçekleşen ziyarette ceza infaz kurumlarında görev yapan personelle bir araya gelen Vali Ünlüer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Ceza infaz hizmetlerinin etkin, düzenli ve güvenli bir şekilde yürütülmesinde büyük sorumluluk üstlenen personelin önemli bir görev icra ettiğini belirten Vali Ünlüer, tüm ceza infaz personelinin 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü’nü kutladı.

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Vali Ünlüer, özveriyle görev yapan personele çalışmalarında başarılar dileyerek kamu düzeni ve güvenliğine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.