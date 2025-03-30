Depremzede ailelerimizle sohbet ederek bayram vesilesiyle yanlarında olmak istediklerini ifade eden Vali Ünlüer, "Bayramlar, birlik ve dayanışmanın en yoğun hissedildiği bir zaman dilimi. Bizlerde bu anlamlı gün vesilesiyle siz kıymetli kardeşlerimizi ziyaret etmek, hüzünlerinizi paylaşmak ve buruk geçen bayramınızda bir nebze olsun moral vermek istedik. Bu zor günleri inşallah hep birlikte aşacağız. Ahirete irtihal eden yakınlarınıza ve tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim sizlere de sabırlar versin. İnşallah bir daha böyle hüzünler yaşamayız." dedi.

Depremzede aileler ise bu anlamlı ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek Vali Ünlüer’in ilgi ve desteğinin kendilerine moral kaynağı olduğunu belirtti.

Vali Ünlüer'e ziyaretlerinde, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı eşlik etti.