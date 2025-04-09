Türk Polis Teşkilatı, yalnızca bir güvenlik gücü olmanın ötesinde, adaletin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün yılmaz savunucusudur. Kuruluşundan bugüne kadar, özveriyle yerine getirdiği görevlerle topluma güven ve huzur aşılayan bu kutlu teşkilat, her koşulda halkının yanında olmuş ve olmaya devam etmektedir.

Her bir emniyet mensubu, mesai kavramı gözetmeksizin, en zor şartlarda bile görevini en iyi şekilde yerine getirme sorumluluğuyla hareket etmektedir. Türk Polis Teşkilatı, sadece bir güvenlik gücü değil, halkının güvenliğinin teminatı ve yaşamının düzenidir. Bu yolda gösterilen fedakarlık, cesaret ve vatan sevgisi, her zaman takdirle karşılanmıştır.

Türk Polis Teşkilatı’nın 180 yıllık tarihi, yalnızca bir kurumun varlığını değil, aynı zamanda milletimizin milli ve manevi değerlerinden aldığı güçle zorlukları aşarak nasıl ilerlediğinin ve her zaman daha iyiye gitme azminin canlı bir göstergesidir. Bu özel yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnetle anıyor; görev başında olan ve bu kutsal görev için emek veren tüm polis kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Köklü geçmişinden, milli değerlerinden ve milletimizin sarsılmaz desteğinden aldığı güçle, Türk Polis Teşkilatı, güven veren görev anlayışını aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

Bu anlamlı günde, 10 Nisan 1845’te kurulan Emniyet Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; görevdeki ve emekli tüm emniyet mensuplarımıza, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum.

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi