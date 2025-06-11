6 Şubat 2023 depremlerinde büyük hasar alarak yıkılan Kahramanmaraş Valiliği binasının yeniden inşası hızla devam ediyor. Yeni valilik binası, modern mimarisi ve depreme dayanıklı yapısıyla şehrin simgelerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Bodrum, zemin ve iki kattan oluşacak şekilde planlanan yeni bina, toplam 16 bin 437 metrekare alan üzerine modern ve depreme dayanıklı olarak inşa ediliyor.

Yeni valilik binasında bodrum katta otopark ve teknik alanlar yer alırken, diğer katlarda ofisler ve toplantı salonları bulunacak. Şehir yönetiminin merkezi olacak bu yapı, yalnızca idari bir merkez değil, aynı zamanda güvenin, istikrarın ve yeniden doğuşun simgesi olarak da büyük bir anlam taşıyor.

Kahramanmaraş genelinde ise yeniden yapılanma süreci hız kesmeden sürüyor. Depremden etkilenen bölgelerde konut ve kamu binalarının inşası devam ederken, İş Hanı gibi projelerde sona yaklaşıldı, birçok yeni yapı ise hızla yükselmeye devam ediyor.

Şehir, güçlü adımlarla geleceğe hazırlanırken, hayata geçirilen bu projelerle Kahramanmaraş, umudun ve direncin sembolü olarak yeniden ayağa kalkıyor.