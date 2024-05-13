Vali Ünlüer ve Eşi Dr. Selma Ünlüer Hanımefendi, ilk olarak Şehit Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gül’ün kıymetli eşi Seher Gül’ü evinde ziyaret etti.

Seher Gül annemizin Anneler Günü'nü kutlayan Vali Ünlüler ve eşi Dr. Selma Ünlüer Hanımefendi, anjiyo ameliyatı olan Şehidimizin oğlu Kahramanmaraş Valiliği Özel Kalem Müdürü Afşin Gül’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.





Daha sonra Vali Ünlüer, Şehidimiz Mustafa Tatlı’nın annesi Bayram Tatlı ve Şehidimiz Hüseyin Kılçık'ın annesi Ayşe Kılçık’a ziyarette bulunarak anneler gününü kutlayıp sağlıklı ömür dileğinde bulundular.

Şehitlerimizin anneleri ise Valimiz Mükerrem Ünlüer ve eşi Dr. Selma Ünlüer Hanımefendi’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretlerinde Valimiz Mükerrem Ünlüer ve eşi Dr. Selma Ünlüer Hanımefendi’ye İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Fatma Özay’da eşlik etti.