Valimiz Mükerrem Ünlüer’in 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı

Tarih 21 Ocak 1920… Kahramanmaraş’ta sadece bir şehir değil, bağımsızlık ateşi de yanmaya başladı.

İşgalci güçlerin zulmü karşısında boyun eğmeyen Maraş halkı, Sütçü İmam’ın ilk kurşunu ile yaktı kıvılcımı. Arslan Bey komutasında Rıdvan Hoca’nın cihat çağrısıyla yürüdü düşmanın üzerine. Kadın-erkek, genç-yaşlı demeden tek yürek olup destansı bir direnişe imza attı.

22 gün süren bu onurlu mücadele, sadece Maraş’ın değil, tüm Anadolu’nun kaderini değiştirdi. 12 Şubat 1920 gecesi, Maraşlılar kendi topraklarını düşmandan temizleyerek yalnızca bir şehri değil, milletin bağımsızlık umutlarını da özgürlüğe kavuşturdu. İşte bu zafer, Kurtuluş Savaşı’nın ilk büyük kıvılcımı oldu!

Maraş halkı, işgalcilerin zulmüne karşı sadece silahla değil, imanla, cesaretle ve vatan aşkıyla direndi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kendi kendini kurtaran şehir” diyerek şereflendirdiği bu kahraman insanlar, özgürlüğü başkasından beklemeden, kendi bileklerinin hakkıyla kazandı. Onların yazdığı destan, esaret altında inleyen milletimize ilham verdi, bağımsızlık yolculuğunun meşalesini yaktı.

Bu eşsiz mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ile onurlandırıldı, ardından Maraş’a “Kahraman” unvanı verilerek şanlı mazisi taçlandırıldı. Bu, sadece Maraş’ın değil, vatan uğruna can veren her bir kahramanın hak ettiği bir gururdu.

Ecdadımızın canı pahasına kazandığı zaferin yıl dönümünde, Maraş’ımızın bağımsızlık ruhunu bir kez daha yâd ediyoruz. 12 Şubat, bir milletin esareti kabul etmeyerek destan yazdığı gündür!

Ancak bu topraklar, sadece kahramanlıklarla değil, acılarla da sınandı. 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük deprem felaketiyle nice canımızı yitirdik, şehrimiz ağır yaralar aldı. Ama tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de Maraş dimdik ayakta!

Bugün, bizler bu kahraman ecdadın torunları olarak, onların bize bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz. 105 yıl önce Maraş’ta yazılan bu destanı anlamak, sadece geçmişi yad etmek değil, aynı zamanda geleceğe güçlü adımlarla yürümek demektir. Şimdi bize düşen, ecdadımızın azmini, cesaretini ve vatan aşkını kendimize rehber edinerek ülkemizi ve şehrimizi daha ileriye taşımaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Maraş’ı “Kahraman” yapan bütün şehitlerimizi ve 6 Şubat deprem şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. “Sönmez Bu Ocak” temasıyla kutlayacağımız 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nın 105. yıl dönümünü yürekten kutluyor, tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum.



Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi