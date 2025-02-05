Biz o gece yalnızca bir deprem yaşamadık, bir milletin sınandığı, dayanışmanın, insanlığın en büyük sınavını verdiği bir geceye şahit olduk. Enkazlardan gelen her kurtuluş haberi, derin bir nefes; sessizlik içinde kalan her sokak, tarifsiz bir yas oldu. Gözyaşları sel oldu ama biz, o gözyaşlarını birbirimizin omzunda silmesini bildik.

Kadim şehir Kahramanmaraş; yüz yıllar önce de büyük bir depremi yaşamış aynı zamanda işgalci güçlerle büyük mücadele vermiş bir şehirdir. Yaşadığı onca zorlu mücadeleden hep aynı ruhla galip çıkmıştır. 12 Şubat ruhu, milletimizin birliğinin ve gücünün simgesidir.

6 Şubat’ta yaşanan büyük depremlerde, 12 Şubat ruhuna bir kez daha şahit olduk. Kahraman şehrin evlatları, kardeşlerine sahip çıktı. Her birey kendi derdinden önce kardeşlerinin derdine derman olmak için koştu. Bu mücadeleyi gören tüm Türkiye, tek vücut oldu ve şehrimizin yardımına koştu. O gece bütün dünya, Türk halkının birlikteliğine ve devlet ile milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik etti.

Depremin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm durumu ilan edildi. Deprem bölgesinde olağanüstü hâl uygulaması başlatıldı. Devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimiz bir seferberlik ruhuyla, Kahramanmaraşlı kardeşlerinin ve depremi yaşayan şehirlerin yardımına koştu. Bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu gayretle ilk günden beri gece gündüz durmadan çalıştık.

Tüm ilçelerimizde kırsal mahalleler dahil ihtiyaç duyulan bölgeler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca hak sahibi vatandaşlar için 74 bin 145 bağımsız birimin inşasına başlandı. 35 bin 188 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik.

Azerbaycan devletinin destekleri ile başladığımız Azerbaycan Mahallesi rezerv alanda ve TOKİ-Emlak Konut iş birliğinde şehir merkezinde rezerv alan ilan edilen alanlarda yapılan konutlar ve iş yerleri büyük oranda tamamlandı. Yıl sonuna kadar tamamlanmamış konut ve iş yeri bırakmamak hedefindeyiz.

Eğitim alanında 6 Şubat depreminde 1.802 derslik kullanılmaz hale gelmişti. Eğitim alanında ilk günden itibaren başlattığımız çalışmalarda büyük yol kat ettik. Derslik sayısı 6 Şubat öncesine göre %11,3, 6 Şubat sonrası duruma göre %34,7 artış sağlamış olacağız.

Sağlık alanında ilçelerimiz ile birlikte 5 yeni hastane yapımına başladık. Nurhak 56 Yataklı Devlet Hastanesi hizmete açıldı. 400 Yatak Kapasiteli Kahramanmaraş Merkez Devlet Hastanesi hasta kabul etmeye başladı ve 120 Yataklı Türkoğlu Devlet Hastanesi ise bu ay içerisinde hizmet vermeye başlayacak. 600 yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksini mayıs ayı sonuna kadar hizmete açmayı hedefliyoruz. 150 yataklı Afşin Hastanesi ve Önsen bölgesine yapılacak olan 1000 Yataklı 3. Basamak sağlık tesisi Şehir Hastanesi projesi de hayata geçtiğinde sağlık alanında deprem öncesinin çok üzerinde bir sağlık hizmeti ve hizmet kalitesine ulaşmış olacağız.

Değerli Hemşehrilerim;

Sizlerden aldığımız ilhamla, depremin yaralarını sarmak için tüm alanlarda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Barınma, eğitim, sağlık ve altyapı başta olmak üzere tüm hizmet alanlarında faaliyetlerimizi koordine içinde yürütüyoruz. Gayemiz sokaklarında gururla ve başımız dik bir şekilde yürüyeceğimiz bir Kahramanmaraş’ı ihya ve inşa etmektedir. Bu anlamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, Belediyelerimiz ve tüm paydaşlarımızla çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Bu yıl depremlerin ikinci yıl dönümünü yaşıyoruz. 6 Şubat’ta yaşadığımız acılar hep aklımızda. Fakat hatırlamak, sadece geçmişe dönüp bakmak değildir. Hatırlamak, ders çıkarmaktır. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Depremin öldürmediğini, ama ihmallerin ve bilinçsizliğin can aldığını biliyoruz. O yüzden 6 Şubat sadece bir matem günü değil; aynı zamanda bir farkındalık, bir sorumluluk günüdür. Çünkü unutulan acılar tekrar eder; ama biz unutmamak zorundayız.

Ülkemiz bir deprem ülkesi özellikle Kahramanmaraş bir deprem şehri. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmek, her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Bu bilinçle, afetlere karşı hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyor, vatandaşlarımızı da bu konuda bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Benzer acıları bir daha yaşamamak adına güvenli bir şehir kurmaya çalışıyoruz.

Kıymetli Kardeşlerim;

6 Şubat, hiçbir zaman unutulmayacak bir yara olarak kalacak kalbimizde. Ama o yarayı bir umuda dönüştürmek bizim elimizde. Cahit Zarifoğlu’nun da dediği gibi “UMUDUMUZ, ACIMIZDAN DAHA BÜYÜK OLMALI.”

Bugün, kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalanların yaralarını sarmaya devam edeceğimize söz veriyoruz.

6 Şubat’ı unutmadık, unutmayacağız!

Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Geride kalanlara sabırlar ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi