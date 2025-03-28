Bayramlar, insanları bir araya getiren, kardeşlik bağlarını güçlendiren, hoşgörüyü ve dayanışmayı pekiştiren müstesna zamanlardır. Ramazan ayı boyunca sabrı, şükrü, paylaşmayı ve yardımlaşmayı yeniden idrak ettik. Bu mübarek ay, sadece sofralarımızı değil, kalplerimizi de bereketlendirdi; ihtiyaç sahiplerini, yetimleri, kimsesizleri ve hastaları hatırlamamıza vesile oldu.

Dayanışma ve birlik ruhunun en güzel şekilde yaşandığı bu anlamlı günlerde, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmalı; barış, huzur ve kardeşlik ortamını güçlendirmek için daha fazla çaba göstermeliyiz. Bayramlar, sadece sevdiklerimizle değil, gönül kapımızı çalan herkesle paylaşmamız gereken özel günlerdir.

Bu vesileyle, büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını almalı, öksüz ve yetim çocuklara kucak açmalı, yaşlı ve hastalarımızı sevgiyle kucaklamalıyız. Ayrıca vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini ve gazilerimizi unutmayarak, onlara minnet ve şükranlarımızı sunmak en büyük sorumluluklarımızdan biridir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kahramanmaraşlı hemşehrilerim olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Bayramınız mübarek olsun!

Mükerrem ÜNLÜER

Kahramanmaraş Valisi