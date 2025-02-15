Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Can Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarka görevlendirildi.
Van Valisi Balcı göreve başladı
İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Van Valisi Ozan Balcı, sabah saatlerinde belediye binasına geldi.
Kurum amirleri ve yetkililer tarafından karşılanan Balcı, makama geçerek göreve başladı.
Polis ekipleri, belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Görevden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan'a ceza verilmesinin ardından belediye binası önünde toplanan kalabalık için kurulan çadır, görevlilerce kaldırıldı.