Van ile Hakkari arasındaki kara yolunda, Güzeldere Tüneli civarında yaşanan trafik kazası faciaya neden oldu.

Yolcu taşıyan bir minibüs ile karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerinden yükselen yardım çığlıkları üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’inin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece kazada ölü sayısı 7’e yükselirken, yaralanan 12 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

ACI TESADÜF: KARDEŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYA ŞAHİT OLDU

Hakkari 112 Acil Komuta Kontrol Merkez'inde görev yapan ambulans sürücüsü Şaban Kaya, hasta getirdiği Van'dan Hakkari'ye döndüğü sırada kazanın yanından geçerken ölenlerden birinin kardeşi Selim Kaya olduğunu görünce büyük acı yaşadı. Kaza yerinde bir kenarda oturarak gözyaşı döken Şaban Kaya'yı arkadaşları ve çevredekiler teselli etmeye çalıştı. Kazada ölen ve yaralanan kişilere müdahale edildiği sırada da Kaya bölgeden uzaklaştırıldı.