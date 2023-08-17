Markasi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Hanifi Dağoğlu, vantilatör veya klimalı odada uyuyan vatandaşlar için uyarıda bulundu.
Konuşmasının devamında Opr. Dr. Dağoğlu, bu cihazları kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
Markasi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Hanifi Dağoğlu, vantilatör veya klimalı odada uyuyan vatandaşlar için uyarıda bulundu.
Konuşmasının devamında Opr. Dr. Dağoğlu, bu cihazları kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
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