Markasi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Hanifi Dağoğlu, vantilatör veya klimalı odada uyuyan vatandaşlar için uyarıda bulundu.

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 Konuşmasının devamında Opr. Dr. Dağoğlu, bu cihazları kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.