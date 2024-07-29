Hayat şartlarının her geçen gün zorlaştığı, geçim derdinin insanları derinden etkilemeye başladığı bu günlerde, vatandaşlar gelir-gider dengesini koruyabilmek için birçok yola başvurabiliyor. Ek işten tutun da eve gelir getirebilecek birçok yolu deneyen çalışanlar, giderlerini azaltarak gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Aksu Haber olarak vatandaşlara "Gelirleriniz giderlerinizi karşılıyor mu?" diye sorduk. Yaptığımız bu röportajlar, toplumun genel ekonomik durumunu ve bireylerin finansal sıkıntılarını gözler önüne serdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu