Tarife ve yat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması uygulaması, esnafı ve müşterileri sevindirdi.

Kafe ve lokantalarda 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yeni uygulama başladı. Uygulama çerçevesinde kafe ve lokantalarda bundan böyle yat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.

Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve yat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak ve konulacak.