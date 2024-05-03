Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Valilik işbirliğiyle, Kahramanmaraş Millet Ormanında çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, çevreye atılan çöpler ile orman yangınlarına sebep verebilecek atıklar toplandı.
"Orman Benim" etkinliği öncesinde, orman personeli tarafından yere yakın olan ve yangına sebep olabilecek ağaçların dalları kesildi.
Protokol Üyeleri Etkinlik sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.