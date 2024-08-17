6 Şubat’ta meydana gelen ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgede hayatın normale dönmesi için çabalar sürerken, vatandaşlar kiralık ev bulma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Deprem sonrası birçok evin hasar görmesi ve yıkılması, kiralık ev talebini artırırken, mevcut ev sayısının yetersiz kalması ve bu nedenle fiyatların hızla yükselmesi, vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Depremin yarattığı tahribat nedeniyle evlerini kaybeden ya da oturulamaz hale gelen vatandaşlar, güvenli bir yaşam alanı arayışına girdi. Vatandaşlar bununla birlikte kira fiyatlarının da fahiş seviyelere ulaştığından şikayetçi. Aksu tv olarak vatandaşlara Kahramanmaraş’ta kira fiyatları hakkında düşüncelerini sorduk.