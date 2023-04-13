Hasar tespit çalışması yapan ekiplerin sadece dışarıdan gözlemleyerek verdikleri kararlar ise mağduriyetlere neden oluyor.

Bu Durumun yaşandığı yerlerden biri de Zübeyde Hanım apartmanı.

Yaşanan depremlerde yan taraftaki binanın çökmesiyle Zübeyde Hanım apartmanına bitişik olan iş yerinde hasar meydana geldi.

Ekipler sadece buraya bakarak apartmana ağır hasar raporu verdi.

Binanın durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan beşen sigorta acentesi sahibi Mehmet beşen, taşıyıcı kolanların sağlam olduğunu vurguladı

Beşen, hasar tespit çalışmasının daha detaylı yapılması gerektiğini belirterek mülk sahiplerinin mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı.